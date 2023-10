Usa: testa a testa tra Jordan e Scalise per la carica di presidente della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa, Steve Scalise, e il presidente della commissione Giustizia della Camera, Jim Jordan, si contendono la presidenza della Camera dopo la rimozione dalla carica di Kevin McCarthy, sfiduciato tramite una mozione presentata da meno di una decina di esponenti conservatori del suo stesso partito. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui Scalise e Jordan sono impegnati a raccogliere il sostegno dei loro colleghi repubblicani in quella che si preannuncia una corsa serrata. Per il momento non è possibile scorgere un chiaro favorito tra i due candidati, e non è chiaro, data la risicata maggioranza numerica di cui i Repubblicani dispongono alla Camera, se uno dei due deputati sarà effettivamente in grado di ottenere il sostegno necessario a conquistare la carica. Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa Usa, nel caso Scalise e Jordan fallissero la scalata alla presidenza della Camera potrebbe profilarsi una terza opzione, quella del deputato Kevin Hern dell’Oklahoma, membro del Congresso soltanto da cinque anni.(Was)