Usa-Giappone: ministro Difesa Kihara, pronti a fornire manutenzione navi militari

22 luglio 2021

- Giappone e Stati Uniti valuteranno attentamente la proposta di utilizzare i cantieri navali e gli hangar giapponesi per la manutenzione delle navi da guerra e degli aerei aerei da combattimento statunitensi. Lo ha dichiarato ieri il ministro della Difesa giapponese, Minoru Kihara, nel corso della sua visita ufficiale a Washington. “La conduzione delle attività di manutenzione su cacciatorpediniere e caccia americani all'interno del Giappone è molto importante nella prospettiva della cooperazione bilaterale alla difesa”, ha dichiarato il ministro giapponese durante un intervento presso l'Hudson Institute, un think tank conservatore con sede a Washington. Kihara ha osservato che tali operazioni in parte stanno già iniziando, poiché il ministero della Difesa ha annunciato a giugno che i motori dei cacciabombardieri F-35 statunitensi di stanza in Giappone verranno sottoposti a riparazione e manutenzione presso la società di ingegneria giapponese IHI. Rahm Emanuel, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, ha proposto di utilizzare i cantieri navali privati giapponesi per effettuare le attività di manutenzione e revisione sulle navi militari statunitensi, in risposta alle crescenti preoccupazioni legate ai rallentamenti nella manutenzione negli Stati Uniti. La Cina ha superato gli Stati Uniti per numero di navi della Marina militare, spingendo Washington a valutare nuove opzioni per ridurre i tempi di manutenzione e revisione delle unità navali statunitensi. (segue) (Git)