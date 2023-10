Ucraina: commissario diritti umani, Russia ha creato 70 campi rieducazione per nostri bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha creato almeno 70 campi di "rieducazione forzata" per i bambini ucraini deportati. Lo ha affermato Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada (il parlamento monocamerale di Kiev), durante una diretta televisiva. Secondo Lubinets, i campi per la "rieducazione" dei bambini ucraini si trovano sia in Russia che nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. "Tutti vengono arruolati, questo è il programma educativo ufficiale sul territorio della Federazione Russa per i bambini ucraini. Sottolineo che cercano di farli arruolare in varie organizzazioni militari e di sottoporsi a tale 'addestramento' per formare una nuova generazione di militari russi che (...) in futuro dovranno combattere nuovamente contro l'Ucraina o contro altri Stati. Sono i 'giannizzeri' del mondo moderno. Per ora possiamo dire che nel territorio della Federazione Russa, nei territori temporaneamente occupati e in Crimea operano non meno di 70 campi di questo tipo", ha affermato Lubinets. (Kiu)