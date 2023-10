Ucraina: Washington valuta ricorso a sovvenzioni dipartimento di Stato per finanziare aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando il ricorso a un programma di sovvenzioni del dipartimento di Stato per finanziare l‘invio di ulteriori aiuti militari all'Ucraina, mentre il Congresso federale continua a dibattere la concessione di nuovi fondi. Lo riferiscono due funzionari statunitensi informati sulle discussioni citati da “Politico”. La Casa Bianca starebbe esaminando una serie di opzioni nel tentativo di trovare fonti di finanziamento aggiuntive per sostenere militarmente l'Ucraina, dopo che la voce relativa al rifinanziamento degli invii di armi è stata rimossa da un accordo congressuale dell'ultimo minuto per evitare l’arresto del governo federale statunitense. Biden ha accennato alla possibilità di ricorrere a sovvenzioni governative mercoledì, affermando che "c'è un altro mezzo attraverso il quale potremmo essere in grado di trovare finanziamenti”. (segue) (Was)