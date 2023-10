Ucraina: Washington valuta ricorso a sovvenzioni dipartimento di Stato per finanziare aiuti militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei funzionari anonimi citati da “Politico” ha affermato che i commenti del presidente si riferivano alle "autorità di finanziamento esistenti" che il Congresso aveva precedentemente concesso all'amministrazione "che ci permettono di fornire ulteriore sostegno all'Ucraina un po' più a lungo se il Congresso non agisce". Una delle opzioni prese in considerazione è l'utilizzo del finanziamento militare estero, un programma gestito dal dipartimento di Stato che fornisce sovvenzioni o prestiti per aiutare i Paesi partner ad acquistare armi ed equipaggiamenti difensivi. Di recente Washington ha fatto ricorso per la prima volta in assoluto a tale programma anche per finanziare aiuti militari a Taiwan. Al 21 settembre, gli Stati Uniti disponevano di circa 650 milioni di dollari rimanenti su un totale di 4,6 miliardi di dollari in finanziamenti militari esteri approvati dal Congresso in due pacchetti supplementari per l'Ucraina. (Was)