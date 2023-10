Regno Unito: Starmer, vittoria in seggio scozzese Rutherglen e Hamilton West è "scossa sismica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico, all'opposizione, ha definito "una scossa sismica" la vittoria nelle elezioni per nel seggio parlamentare britannico in Scozia di Rutherglen e Hamilton West. I laboristi hanno battuto il Partito nazionalista scozzese (Snp), un ulteriore segnale di forza in vista prima delle elezioni generali previste il prossimo anno. "Questo è un risultato è una scossa sismica. Gli abitanti di Rutherglen e Hamilton West hanno inviato un messaggio chiaro: è tempo di cambiamento. Ed è chiaro che credono che questo nuovo Partito laborista possa trasmetterlo", ha detto il leader laborista Keir Starmer in una nota. Le elezioni suppletive a Rutherglen e Hamilton West, alla periferia di Glasgow, sono state indette dopo che la deputata Margaret Ferrier è stata privata del suo seggio nel parlamento di Londra per aver infranto le regole sul Covid-19. Nei sondaggi di opinione a livello nazionale, i laboristi sono in cima ai consensi rispetto al Partito conservatore del primo ministro Rishi Sunak, ma probabilmente dovranno riconquistare gran parte del terreno perso a favore dell’Snp in Scozia nel corso dell’ultimo decennio per poter tornare al governo dopo 13 anni di assenza. (Rel)