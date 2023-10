Venezuela: procuratore generale annuncia mandato d’arresto nei confronti dell’ex leader di opposizione Guaido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Venezuela hanno emesso un mandato di arresto nei confronti dell'ex leader dell'opposizione Juan Guaido. Lo ha annunciato il procuratore generale del Paese, Tarek William Saab, nel corso di una conferenza stampa a Caracas nella serata di ieri. Il procuratore ha spiegato che Guaido è accusato di aver utilizzato le risorse della compagnia petrolifera di proprietà statale Pdvsa per finanziare le sue attività personali e coprire spese legali. “Queste decisioni hanno causato perdite alla nazione per 19 miliardi di dollari, portando alla perdita quasi definitiva di Citgo", ha dichiarato Saab. "Per questo motivo, abbiamo aperto una nuova indagine contro l'ex deputato Juan Guaido e abbiamo chiesto un mandato di arresto nei suoi confronti”. (segue) (Vec)