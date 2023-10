Turchia: nuovi bombardamenti contro obiettivi turchi nel nord della Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, ieri le regioni settentrionali e orientali della Siria, in particolare le aree controllate dall’Amministrazione autonoma del nord e dell’est (nota anche come Rojava), avevano assistito a un’intensificazione delle operazioni aeree turche, nel corso delle quali dieci persone sono morte e cinque sono rimaste ferite. Numerosi sono stati i siti militari e le infrastrutture vitali colpiti nelle 24 incursioni aeree lanciate da Ankara, di cui tre condotte mediante aerei da combattimento e 21 per mezzo di droni. Le infrastrutture vitali particolarmente danneggiate dai bombardamenti sono undici, tra impianti petroliferi e centrali elettriche e idrauliche. Tali operazioni, del resto, erano giunte a seguito delle dichiarazioni del ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, secondo cui qualsiasi postazione o sito appartenente al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e alle Unità di protezione dei popoli (Ypg), dalle infrastrutture agli impianti energetici in Siria e in Iraq, sarebbe stato d’ora in avanti per la Turchia un "obiettivo legittimo". Lo stesso ministro, in precedenza, aveva dichiarato che in base alle indagini dell’intelligence i due autori dell’attentato dello scorso primo settembre contro il ministero dell’Interno turco ad Ankara, entrambi del Pkk, provenivano dalla Siria. (Tua)