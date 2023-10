Serbia: Vucic, vogliamo maggiore presenza di Kfor in Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato serbo ha quindi affermato che sebbene l'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic abbia ammesso la piena responsabilità dello scontro a fuoco avvenuto nel villaggio di Banjska, nel nord del Kosovo, la sua azione "non ha ricevuto nessuna approvazione" da parte di Belgrado. "La Serbia non necessita di incidenti in Kosovo a causa della dinamica del processo di dialogo, in cui è stata un partner costruttivo e ha fatto concessioni", ha concluso Vucic, sottolineando che lo stesso Radoicic "è a disposizione delle autorità statali e la Procura farà il suo lavoro". (Seb)