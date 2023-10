Speciale difesa: Serbia, ministro Difesa, false accuse di Pristina su movimenti nostro esercito nel Paese dopo attacco a Banjica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic ha respinto come "false" le accuse del governo di Pristina e di alcuni media internazionali riguardo al "movimento di forze armate serbe sul territorio del Paese balcanico", dopo il conflitto a fuoco avvenuto una settimana fa nel monastero di Banjska, in Kosovo, in cui sono stati uccisi un poliziotto kosovaro e tre cittadini serbi. "C'è una campagna continua contro l'esercito serbo, il suo numero e le sue attività, cioè il movimento e lo schieramento delle unità delle forze armate sul territorio del nostro Paese, che noi consideriamo del tutto inappropriate, irresponsabili e le respingiamo come inesatte, cioè assolutamente false", ha detto Vucevic, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Il ministro ha ribadito che l'esercito serbo, se riceverà l'ordine dal presidente Aleksandar Vucic, in qualità di comandante in capo, di far entrare le sue unità nel territorio del Kosovo, svolgerà tale compito "in modo efficiente, professionale e con successo". "E anche in tal caso avviseremo in anticipo il comando della missione a guida Nato Kfor. Non faremmo nulla alle spalle di nessuno", ha detto il ministro della Difesa di Belgrado, il quale ha ribadito che secondo lui neanche serbi in Kosovo non hanno "assolutamente nulla contro l'aumento della presenza della Kfor in Kosovo" che, ha sottolineato, "migliorerebbe almeno in una certa misura la loro sicurezza". (Seb)