Speciale difesa: Kosovo, ministro Difesa tedesco, osserviamo situazione e reagiremo se necessario

22 luglio 2021

- La Germania osserva con molta attenzione la situazione tra Kosovo e Serbia e reagirà, “se necessario”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'esponente del governo federale ha aggiunto di ritenere importante che “tutti i responsabili” riducano la tensione tra Pristina e Belgrado, al fine di valutare la situazione in maniera calma e “decidere”. Allo stesso tempo, Pistorius non ha escluso che la Germania possa rafforzare il proprio contingente nella Forza per il Kosovo della Nato, attualmente pari a 85 effettivi su un limite massimo di 400. In merito a un ulteriore invio di reparti, il ministro della Difesa tedesco ha affermato: “Adesso e oggi sicuramente no, a meno che non succeda qualcosa”. In caso tale dispiegamento si rendesse necessario, ha infine evidenziato Pistorius, “saremo in grado di agire molto, molto rapidamente”. (Geb)