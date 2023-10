Kosovo: ministro Esteri macedone, rivalutare adesione Open Balkan se Serbia coinvolta in attacco a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se fosse dimostrato che la Serbia è in qualche modo coinvolta nell'attacco di Banjska in Kosovo, la Macedonia del Nord dovrebbe riconsiderare la propria partecipazione all'iniziativa Open Balkan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Skopje, Bujar Osmani, ripreso dall'agenzia di stampa "Mia". "Dopo gli avvenimenti del 24 settembre in Kosovo, la Serbia dovrebbe sforzarsi di dimostrare che non è coinvolta in quell'evento, e spero sia così. Se c'è stata qualche interferenza dello Stato serbo, questo renderebbe davvero impossibile la nostra partecipazione all'iniziativa poiché l'idea degli Open Balkan era soprattutto volta alla riconciliazione", ha sottolineato il ministro macedone. (Seb)