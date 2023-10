Kosovo: Romania invia unità aggiuntive in contingente Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania schiererà una compagnia supplementare di fanteria in Kosovo, all’interno del contingente nazionale presente nella missione a guida Nato Kfor. La decisione, precisa una nota del ministero della Difesa, segue all'autorizzazione del Consiglio Nord Atlantico di aumentare le forze per garantire la sicurezza nell’area. La Romania ha già dispiegato quasi 250 soldati in Bosnia Erzegovina e altri 80 in Kosovo.(Rob)