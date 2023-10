Serbia: presidente Vucic, non abbiamo mai avuto intenzione di attaccare nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non ha mai avuto intenzione di attaccare nessuno nella regione dei Balcani e ha addirittura diminuito il numero delle truppe lungo la demarcazione amministrativa con il Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo il vertice della Comunità politica europea di Granada. Vucic ha affermato che domani nella sessione del Consiglio europeo "si parlerà del Kosovo", sottolineando di "non aver parlato" con i rappresentanti di Pristina. Il presidente serbo ha aggiunto che Belgrado "non ha mai sostenuto le sanzioni contro Pristina", perché la Serbia "è interessata alla vita", mentre per altri la politica "si basa sull'essere contro la Serbia". Alla domanda se qualcuno gli avesse parlato di eventuali misure contro la Serbia, Vucic ha detto di aver parlato "con tutti" e che crede "nella pace e nella prosperità" di tutti i Balcani occidentali. (Seb)