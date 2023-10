Usa: Trump su presidenza Camera, disposto a subentrare temporaneamente se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere disposto a subentrare temporaneamente alla presidenza della Camera dei rappresentanti, mentre il Partito repubblicano decide chi dovrà sostituire definitivamente Kevin McCarthy dopo la sfiducia. Parlando su “Fox News Digital”, Trump ha detto che “mi è stato chiesto di subentrare fino a che non sarà trovato qualcuno in via definitiva, perché al Congresso ho molti amici: questo se non riusciranno a trovare i voti necessari”. All’ex presidente sarebbe stato chiesto di assumere eventualmente la presidenza della Camera “per un breve periodo di tempo: non lo farei perché voglio, ma perché sarebbe una necessità per il partito”. Trump non ha voluto specificare con chi abbia parlato tra i repubblicani, affermando di essere disposto ad assumere la presidenza della Camera per “uno, due, tre mesi al massimo”. (Was)