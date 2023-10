Giappone: salari reali ancora in calo ad agosto, pesa la debolezza dello yen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari reali in Giappone sono diminuiti per il diciassettesimo mese consecutivo. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo giapponese, che ha riscontrato una diminuzione delle retribuzioni medie del 2,5 per cento annuo ad agosto. Le entrate in contanti sono aumentate dell'1,1 per cento rispetto all'anno precedente. Il dato è in contrasto con un'infrazione di base dei prezzi al consumo, esclusi gli alimenti freschi, del 3,1per cento, che ha superato per il 17mo mese consecutivo la soglia obiettivo del 2 per cento fissata dalla Banca del Giappone. Il salario minimo orario medio del Giappone per quest'anno sarà di 1.004 yen (6,76 collari), con un aumento di 43 yen rispetto all'anno scorso e superiore per la prima volta alla soglia di mille yen, ha dichiarato il ministero del Lavoro ad agosto. Tale incremento non basta però a compensare gli effetti dell’inflazione, che è in gran parte alimentata dal deprezzamento dello yen. (segue) (Git)