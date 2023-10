Trasporto aereo: Cdm, avvio procedure per nomina Valeriani a presidente Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato l’avvio delle procedure per la nomina del Generale di Divisione Aerea in ausiliaria Luca Valeriani a Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) e del dott. Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Maurizio Antonio Agrusti e della prof.ssa avv. Anna Masutti a componenti del Collegio della stessa Agenzia.(Rin)