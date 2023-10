Governo: Cdm impugna legge Calabria su disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato venti leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Calabria n. 37 del 07/08/2023, recante “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea”, in quanto talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di tutela della concorrenza, violando l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione la legge della Regione Piemonte n. 16 del 08/08/2023, recante “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022”; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 08/08/2023, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025”; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 08/08/2023, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026”; la legge della Regione Liguria n. 17 del 02/08/2023, recante “Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento”; la legge della Regione Umbria n. 8 del 02/08/2023, recante “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2022”; la legge della Regione Umbria n. 9 del 02/08/2023, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 18 del 04/08/2023, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”; la legge della Regione Calabria n. 39 del 10/08/2023, recante “Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”; la legge della Regione Lombardia n. 1 del 07/08/2023, recante “Rendiconto generale della gestione 2022”; la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 10/08/2023, recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; la legge della Regione Lombardia n. 2 del 07/08/2023, recante “Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 18 del 07/08/2023, recante “Disposizioni in materia di attività di accompagnatore di media montagna. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, e 21 gennaio 2003, n. 1”; la legge della Regione Toscana n. 35 del 02/08/2023, recante “Disposizioni in materia di prevenzione dello stress termico nei luoghi di lavoro. Modifiche alla l.r. 28/2019”; la legge della Regione Toscana n. 36 del 02/08/2023, recante “Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 13 del 02/08/2023, recante “Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionali per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per il reclutamento di personale a tempo determinato”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 14 del 02/08/2023, recante “Disposizioni per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia”; la legge della Regione Abruzzo n. 34 del 17/08/2023, recante “Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 15 del 07/08/2023, recante “Disposizioni in materia di “Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo (ZFR&S)””; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 16 del 07/08/2023, recante “Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell’industria e dell’artigianato), e rifinanziamento, per l’anno 2023, del servizio di tutoraggio per la redazione del business plan”.(Rin)