Governo: Cdm approva decreto di attuazione norme europee su prodotti biologici

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione di norme europee sui prodotti biologici e sui controlli sanitari su animali e piante. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalle competenti Commissioni parlamentari.(Rin)