Algeria: ministro Energia annuncia partenariati nel settore con imprese europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha annunciato oggi importanti partenariati con le imprese europee nel settore energetico. In una dichiarazione alla stampa, dopo aver presieduto insieme al commissario europeo per l'Energia, Kadri Simson, il quinto incontro annuale del dialogo energetico ad alto livello tra l'Algeria e l'Unione europea, Arkab ha spiegato che questi partenariati riguardano principalmente lo sviluppo del industria del gas in Algeria. Oltre agli incentivi previsti dalla nuova legge algerina sugli idrocarburi, il ministro ha espresso il desiderio di concludere più partenariati con aziende europee specializzate in questo settore. "L'Algeria è un paese produttore di gas e fornisce enormi e significative quantità di gas naturale all'Europa, in modo sicuro e sostenibile. Vogliamo portare avanti questo investimento con i nostri partner europei affinché ci sostengano nel perseguimento di una produzione di gas rispettosa dell’ambiente”, ha dichiarato.(Ala)