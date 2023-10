Argentina-Italia: domani presentazione libro "Tracce italiane nel patrimonio architettonico di Buenos Aires"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato domani nella Città di Buenos Aires, la capitale dell'Argentina, il libro "Huellas italianas en el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires" ("Tracce italiane nel patrimonio architettonico di Buenos Aires"). Lo rende noto un comunicato dell'ambasciata italiana in Argentina. L'evento di presentazione avrà luogo alle 18,30 presso la Biblioteca nazionale Mariano Moreno e vedrà la partecipazione dell'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Lucentini, dei due editori del libro, Estela Ansaldi e Liliana Gotlib, e di "importanti relatori": Rita Comando, presidente della Società centrale degli architetti, Juan Fontana, architetto dello Studio Clorindo Testa, Maria Pompeiana Iarossi, professoressa al Politecnico di Milano, e Carlos Campos, professore all'Università di Buenos Aires. L'ingresso sarà gratuito e non sarà necessario registrarsi prima. (segue) (Abu)