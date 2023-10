Argentina-Italia: domani presentazione libro "Tracce italiane nel patrimonio architettonico di Buenos Aires" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il libro evidenzia il valore dell'architettura come uno dei pilastri della presenza italiana in Argentina, permettendo al grande pubblico di scoprire l'impronta indelebile lasciata a Buenos Aires dagli italiani in questo settore", spiega il comunicato. Il progetto è sorto dopo il successo del concorso di disegno "Disegniamo l'Italia - L'architettura italiana a Buenos Aires", organizzato dall'ambasciata d'Italia a Buenos Aires in occasione della Festa della Repubblica Italiana il 2 giugno 2022 e che "ha visto più di trecento studenti delle scuole paritarie italiane della circoscrizione del Consolato generale d'Italia a Buenos Aires avventurarsi nel disegno degli edifici più rappresentativi della capitale argentina progettati o realizzati da architetti italiani e ingegneri", precisa il documento. "Per questo motivo, le migliori opere del concorso arricchiscono le pagine del libro che, organizzato in tre tappe storiche, conduce il lettore alla scoperta del contributo di quindici autori italiani a ventuno gioielli architettonici di Buenos Aires". Il libro è disponibile online. (Abu)