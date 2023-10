Campi Flegrei: Musumeci, stanziate risorse per 52,2 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno di spesa a copertura del provvedimento sui Campi Flegrei “è di 52,2 milioni di euro. Tutte risorse finanziarie approntate dallo Stato, dal governo”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri. “Abbiamo chiesto alla Regione Campania di partecipare. Ha ritenuto in questo momento di non doverlo fare, speriamo nelle prossime settimane possa cambiare idea”, ha aggiunto. (Rin)