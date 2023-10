Giustizia: Tajani, magistrati non possono partecipare a manifestazioni di piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- I magistrati non possono partecipare a manifestazioni di piazza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. Questa mattina il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha postato un video su X (ex Twitter) con una manifestazione dell’estrema sinistra al porto di Catania del 25 agosto 2018, video in cui il deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà, ha riconosciuto il giudice Iolanda Apostolico, che ha sconfessato il decreto Cutro. “Se fosse stata li per caso doveva allontanarsi e non stare in mezzo ai manifestanti. Anche per dare fiducia ai cittadini i magistrati non possono partecipare a manifestazioni di piazza, perché svolgono un ruolo particolarmente importante. L’imparzialità del giudice è importante, deve essere molto prudente quando ha comportamenti nella vita pubblica”, ha detto il ministro. “Se non avesse condiviso quello che dicono questi signori contro la polizia, poteva andare via e invitare a non insultare le forze dell’ordine”, ha aggiunto. (Res)