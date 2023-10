Migranti: Cdm proroga di sei mesi lo stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nell’area del Nagorno Karabakh. L’aggravamento della già difficile situazione sul piano umanitario, in seguito alla crisi internazionale in atto nell’area, sta determinando l’esodo di migliaia di rifugiati verso la Repubblica di Armenia, con oltre 100.000 persone che hanno già varcato i confini armeni. L’Ambasciata della Repubblica di Armenia presso l’Unione europea ha chiesto assistenza internazionale al Meccanismo unionale di protezione civile per sostenere le esigenze di soccorso agli sfollati, evidenziando la necessità di beni di assistenza alla popolazione, medicinali e forniture mediche, nonché posti letto per feriti, capacità di trasporto e team di medici. Allo scopo di fornire tale supporto, è stata stanziata la cifra di un milione di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali; la proroga, di 6 mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo; la proroga, di 12 mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.(Rin)