Usa: governo annuncia rimpatrio dei cittadini venezuelani entrati illegalmente nel Paese

- Le autorità statunitensi hanno annunciano la ripresa delle operazioni di rimpatrio per i cittadini venezuelani che sono entrati illegalmente nel Paese. In una nota, il dipartimento di Stato ha spiegato che il provvedimento è stato preso al termine di una interlocuzione con il governo venezuelano, il quale ha acconsentito al ritorno dei propri cittadini. “La decisione è in linea con il nostro impegno a garantire il rispetto delle leggi sull’immigrazione, rafforzando la risposta agli ingressi illegali”, si legge nella nota. Il provvedimento è stato anche discusso dal segretario di Stato, Antony Blinken, durante la sua visita a Città del Messico, in occasione del dialogo bilaterale di alto livello sulla sicurezza. “L’obiettivo dell’amministrazione Biden è applicare le leggi sull’immigrazione in maniera veloce, ma soprattutto sicura e rispettosa dei diritti umani delle persone coinvolte: anche per questo, il governo federale ha allargato il ventaglio di procedure per chiedere di entrare nel Paese”, prosegue la nota, in cui il dipartimento di Stato precisa che ciò ha consentito a centinaia di migliaia di cittadini venezuelani di entrare negli Stati Uniti. (Was)