Usa-Germania: presidente tedesco domani alla Casa Bianca per incontrare Biden

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, sarà domani in visita alla Casa Bianca. Lo ha annunciato in una nota la portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre. “Le parti ribadiranno il forte legame di amicizia tra Stati Uniti e Germania, anche nel quadro del coordinamento all’interno della Nato”, ha detto, aggiungendo che particolare attenzione sarà dedicata anche al sostegno all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. (Was)