Argentina: Banca mondiale, contrazione del 2,50 per cento nel 2023

- L'economia dell'Argentina registrerà una contrazione del 2,50 per cento nel 2023 e una crescita del 2,80 per cento nel 2024. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto della Banca mondiale (Bm) dal titolo "Prospettive di crescita per l'America latina e i Caraibi". Nel 2022 il Paese aveva registrato una crescita del 5 per cento. Secondo gli esperti della Bm la regione dell'America Latina e Caraibi chiuderà il 2023 con una crescita del 2 per cento, tasso inferiore a quello di altre regioni del mondo. Un ritmo di crescita, avverte la Bm, non sufficiente a garantire una riduzione della povertà e creare nuova occupazione. Per il 2024 e 2026, si ipotizzano crescite pari, rispettivamente, al 2,3 e al 2,6 per cento. Grazie anche ad "appropriate" riforme macroeconomiche portate avanti negli ultimi tre mesi, segnala il vicepresidente della BM, Carlos Felipe Jaramillo, la regione "ha mostrato di essere in gran parte capace di resistere ai diversi choc esterni, successivi alla pandemia, ma purtroppo il ritmo di crescita si conferma debole". L'invito è quello di "trovare in fretta forme di promuovere l'inclusione e la crescita, migliorare la governance e creare consenso sociale", magari grazie anche alle soluzioni digitali. Povertà e occupazione sono tornati a livelli precedenti la crisi, mentre l'inflazione, tolte Venezuela e Argentina è scesa un livello medio del 4,4 per cento.(Was)