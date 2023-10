Nagorno-Karabakh: minsitra Esteri Francia, situazione sembra pulizia etnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel Nagorno Karabakh sembra essere quella di una pulizia etnica. Lo ha detto la ministra degl Esteri francese, Catherine Colonna, all'emittente televisiva "France 2". Secondo la titolare della diplomazia francese, "si può convalidare" questa espressione usata anche dal Parlamento europeo. "Con l'Armenia si aprirà un dialogo per vedere quali sono i suoi bisogni", ha detto Colonna. La ministra francese ha poi confermato che le sanzioni contro l'Azerbaigian non sono "all'ordine del giorno", come già dichiarato dal presidente Emmanuel Macron. (Frp)