Campi Flegrei: Sangiuliano, ottimo lavoro Musumeci, domani al ministero riunione su patrimonio artistico-culturale

- Il Ministro Nello Musumeci "ha fatto un ottimo lavoro. Il Governo ha posto in essere misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico. Domani al Collegio Romano si terrà una riunione per una valutazione delle conseguenze sul patrimonio artistico-culturale in una area densa di siti archeologici". Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine del Cdm di questa sera in cui è stato approvato lo schema di decreto-legge recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei". (Rin)