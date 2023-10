Giustizia: Tajani, sentenza giudice di Catania "non è convincente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza del giudice di Catania Iolanda Apostolico, che ha disapplicato il decreto del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr, non è convincente. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “Quella decisone mi sembra non convincente, i magistrati non devono fare la guerra al governo. Le decisioni non si discutono ma si possono commentare, e io la commento polemicamente”, ha detto.(Res)