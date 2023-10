Venezuela-Italia: in primo quadrimestre scambi commerciali aumentati del 26 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi quattro mesi del 2023, gli scambi commerciali tra Venezuela e Italia sono cresciuti del 26 per cento su anno, con un incremento delle vendite verso il nostro Paese pari al 623 per cento. Lo ha detto il coordinatore della Camera di commercio venezuelano-italiana (Cavenit). La quota più importante di esportazioni venezuelane, su un valore di 75,5 milioni di euro, è rappresentata da prodotti chimici e di acciaio. Dall'Italia arrivano sopratutto alimenti, mobili e macchinari per industria alimentare e sanitaria. (Vec)