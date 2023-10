Usa: governo, causa dopo che Elon Musk non si è presentato a testimoniare su acquisizione X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione titoli e scambi degli Stati Uniti (Sec) ha fatto causa ad Elon Musk, per costringere il miliardario a testimoniare nel quadro delle indagini del governo federale sull’acquisizione della piattaforma Twitter, il cui nome è stato cambiato in X. Nei documenti depositati presso il tribunale del distretto settentrionale della California, lo staff legale della commissione ha affermato che Musk non ha dato riscontro ad un mandato di comparizione emesso nel maggio del 2023, evitando di presentarsi ad una testimonianza fissata per il 15 settembre scorso. Nello specifico, il governo sta indagando sulla possibilità di frodi finanziarie relativamente all’acquisto di titoli di Twitter lo scorso anno, mentre il miliardario stava incrementando la sua quota nella società. “Il rifiuto a dare riscontro ad un mandato di comparizione sta rallentando le indagini della commissione, tese a verificare la possibile presenza di frodi finanziarie”, si legge nei documenti. (Was)