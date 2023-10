Russia-Nato: ambasciatore Paramonov, abbiamo cercato di venire a patti su allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha tentato diversi volte di venire a patti con la Nato, e anche con gli Stati Uniti, in relazione all'allargamento dell'Alleanza atlantica, in particolare riguardo alla possibile adesione di Ucraina e Georgia. Lo ha detto l'ambasciatore russo, Aleksej Paramonov, nella puntata che andrà in onda stasera di “Porta a porta”. “C'è stata la proposta da non sprecare del dicembre del 2021 quando il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di siglare due accordi sulle garanzie di sicurezza con Usa e Nato. Ci sono stati degli incontri e una proposta di accordo, ma purtroppo questo passo della Federazione Russa non è stato considerato serio. Ci hanno ascoltato molto cortesemente, ma hanno dimostrato che non c'era nessun interesse di farlo e che volevano andare avanti con l'allargamento della Nato e lo sfruttamento dei territori dei nuovi Paesi membri”, ha concluso. (Res)