Nagorno-Karabakh: Macron, non è il momento di applicare sanzioni all'Azerbaigian

- Non è il momento di applicare sanzioni all'Azerbaigian. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine del vertice della Comunità politica europea a Granada. Il capo dello Stato francese ha sottolineato l'importanza del dialogo tra le parti. "Le sanzioni sarebbero controproducenti e non permetterebbero di proteggere al meglio il territorio armeno e le sue popolazioni", ha affermato il presidente. Macron ha poi detto che chiamerà il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliev, per "mantenere la pressione" sul Paese. (Frp)