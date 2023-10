Russia: ambasciatore Paramonov, nessun vincitore da guerra nucleare, evitare questo scenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di guerra nucleare non ci possono essere vincitori: quest'opzione non deve accadere. Lo ha detto l'ambasciatore russo, Aleksej Paramonov, nella puntata che andrà in onda stasera di “Porta a porta”. “A gennaio del 2022, prima che scoppiasse la crisi, i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno adottato una dichiarazione sulla prevenzione della guerra nucleare. Fra questi cinque c'era anche la Russia e il senso di questa dichiarazione è che nella guerra nucleare non ci possono essere vincitori e che questa guerra non deve essere scatenata”, ha detto l'ambasciatore. “Oggi stesso il presidente russo Vladimir Putin ha ripetuto che nella dottrina nucleare di Mosca solo previsti due casi in cui il governo possa ricorrere all'opzione nucleare: nel caso di un attacco con armi di distruzione di massa contro la Russia, quindi in risposta, una cosa molto seria; e nel secondo caso in cui la Federazione Russa dovesse diventare oggetto di aggressione con forze convenzionali che possa creare una minaccia all'esistenza stessa dello Stato”, ha chiarito Paramonov. (Res)