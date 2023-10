Usa: Wisconsin, si presenta armato al Congresso due volte per vedere il governatore, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino del Wisconsin è stato arrestato per due volte consecutive dopo essersi presentato armato al Congresso dello Stato, chiedendo di vedere il governatore, Tony Evers. Le autorità hanno fatto sapere che l’uomo è arrivato prima con una pistola ed è stato arrestato, per poi pagare la cauzione e tornare con un fucile d’assalto Ak-47. L’uomo, non ancora identificato, è arrivato dopo pranzo ai controlli di sicurezza per l’accesso all’ufficio del governatore, chiedendo di vederlo e affermando che non sarebbe andato via finché non avesse ottenuto un colloquio. A quel punto, essendo illegale portare armi da fuoco all’interno del Congresso statale, gli agenti di polizia hanno preso in custodia l’uomo e lo hanno arrestato. (Was)