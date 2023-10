Usa: Trump potrebbe recarsi al Congresso la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando la possibilità di recarsi al Congresso la prossima settimana, mentre il Partito repubblicano sta organizzando la nomina del nuovo presidente della Camera dei rappresentanti, dopo aver sfiduciato Kevin McCarthy. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che Trump sta considerando una visita al Congresso per tentare di “riunire il partito”. L’ex presidente non entra al Congresso da prima delle rivolte del 6 gennaio 2021. (Was)