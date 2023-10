Ue: “El Mundo”, con tavolo aperto Meloni impone la questione migratoria a Granada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo aperto organizzato oggi a Granada nel corso della Comunità politica europea a Granda su impulso della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha messo la questione migratoria al centro dell'agenda dei lavori. Lo scrive il quotidiano “El Mundo”, sottolineando che quella che doveva essere un “comitato ristretto” ha finito per includere “alcuni dei pesi massimi del continente”. Al tavolo aperto, infatti, oltre al primo ministro britannico Rishi Sunak, si sono aggiunti successivamente il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il primo ministro olandese, Mark Rutte e il presidente albanese Edi Rama. Secondo fonti del governo spagnolo consultate dal quotidiano “El Mundo”, questo “allargamento” non sarebbe piaciuto molto all'esecutivo di Madrid, anfitrione della giornata. “Quello che sembrava un piccolo incontro si è improvvisamente trasformato in qualcosa di diverso, quando la stessa von der Leyen e il presidente francese, Emmanuel Macron, si sono uniti. Si trattava già di pesi massimi. Mancava il cancelliere Scholz, che aveva in programma altri bilaterali”, prosegue “el Mundo”, sottolineando il crescente “disagio spagnolo”. (Rin)