Usa: Trump chiede di archiviare accuse sull’assalto al Congresso invocando immunità

- L'ex presidente degli stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto alle autorità giudiziarie di archiviare le accuse di interferenze elettorali avanzate nei suoi confronti, in relazione alle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nella mozione presentata al tribunale, gli avvocati di Trump affermato che le sue azioni nei giorni che hanno preceduto le rivolte sono protette dall’immunità presidenziale. “Fare in modo di garantire l’integrità del processo elettorale non è al di fuori della sfera di competenze e doveri del presidente: tuttavia, l’ex presidente è ingiustamente accusato di avere agito per motivazioni sbagliate”, si legge nella mozione. (Was)