Ucraina: amministratrice Usaid incontra Tim Cook, focus su sostegno ad infrastrutture

- L'amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha incontrato l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, per discutere la necessità di sostenere le infrastrutture critiche ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il processo di modernizzazione tecnologica dell’Ucraina, dedicando particolare attenzione alla sfera del digitale. (Was)