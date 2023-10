Brasile: Banca mondiale, crescita del 2,60 per cento nel 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto stimato dall'agenzia statunitense di valutazione del rischio, Fitch Ratings, nella relazione pubblicata il 26 luglio in cui ha alzato il rating del credito sovrano del Brasile da "BB-" a "BB", il Paese dovrebbe chiudere il 2023 con un'espansione economica del 2,3 per cento. La proiezione di espansione del prodotto interno lordo è dell'1,6 superiore rispetto allo 0,7 per cento previsto nella precedente relazione. La revisione al rialzo e la complessiva valutazione positiva del quadro economico del Paese "riflette la performance macroeconomica e fiscale al di sopra delle previsioni nonostante gli shock successivi negli ultimi anni", contrastati grazie a "politiche proattive e riforme che lo hanno sostenuto". "Nonostante le persistenti tensioni politiche dal declassamento del 2018, il Brasile – scrive l'agenzia - ha compiuto progressi su importanti riforme per affrontare le sfide economiche e fiscali". (segue) (Brb)