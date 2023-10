Università: assessore Lazio, su caro affitti al lavoro per dare risposte, Pd ha memoria corta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Sul caro affitti la Regione Lazio sta lavorando per dare risposte agli studenti. Lo dichiara in una nota Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, all’Università e alla Scuola della Regione Lazio. "Attacchi puramente strumentali quelli che la giunta guidata dal presidente Rocca sta subendo negli ultimi giorni sulla questione del caro affitti. Attacchi che, tra l’altro, non ultimo quello del consigliere Eleonora Mattia, arrivano proprio da chi era al fianco dell’ex governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che per dieci anni ha fatto di promesse e slogan il proprio faro e modus operandi. Due legislature in cui abbiamo, i cittadini hanno, assistito più a tagli del nastro moltiplicati all’infinito per le stesse cose piuttosto che a fatti concreti - afferma l'assessore -. Fa sorridere, se non fosse che stiamo parlando delle difficoltà oggettive che gli studenti e le loro famiglie stanno affrontando, che ad attaccare sia proprio chi ha fatto parte di una maggioranza che è rimasta sorda a qualsiasi tentativo di migliorare le poche azioni messe in campo da Zingaretti in ogni settore e che oggi strumentalizza una criticità di cui si è completamente disinteressata solo per trovare un minimo spiraglio di visibilità politica". (segue) (Com)