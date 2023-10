Università: assessore Lazio, su caro affitti al lavoro per dare risposte, Pd ha memoria corta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad esempio la consigliera del Pd Mattia e l’opposizione "devono aver rimosso quando gli studenti scesero in piazza con striscioni che parlavano di 'diritto allo studio negato', rivolgendosi all’inerzia continuativa dell’allora presidente Zingaretti e della sua maggioranza. Tanto ardore politico non lo ricordiamo in quel caso come in quelli analoghi che lo hanno preceduto e seguito - attacca l'assessore Schiboni -. In questi mesi, dal nostro insediamento che forse si è dimenticato essere avvenuto solo a marzo 2023, abbiamo ascoltati i ragazzi, monitorato la situazione e stiamo definendo tutte le azioni che nel breve tempo potranno dare risposte agli studenti in attesa della realizzazione di nuove strutture. A breve, inoltre, firmerò il decreto costitutivo della cabina di regia che avrà lo scopo di affrontare la questione e di trovare il piano operativo ottimale per la sua risoluzione". Il presidente Rocca e ogni singolo componente della sua giunta e della sua maggioranza "lavorano non per annunci e proclami, ma per fatti concreti - sottolinea -. Il consigliere Mattia, che tanto clamore sta sollevando in merito ad una mozione, e che tanto si è dedicata a snocciolare i numeri, dovrebbe andare a dare un’occhiata al numero delle mozioni approvate in consiglio regionale per dieci anni e che sono rimate a giacere nei cassetti senza trovare applicazione. Le risposte che arriveranno agli studenti, che in questo assessorato e nella Regione guidata dal presidente Rocca avranno sempre ascolto e totale collaborazione per la risoluzione dei problemi, smentiranno con la concretezza questi attacchi inutili sul piano politico ed operativo", conclude l'assessore. (Com)