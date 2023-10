© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 11 novembre "scendiamo tutte e tutti in piazza a Roma perché l'Italia merita una classe dirigente che si prenda cura di tutti e non lasci indietro nessuno. Sanità, lavoro, casa, istruzione e transizione ecologica sono le parole d'ordine per le quali ci batteremo in quest'autunno". Lo scrive su X Marwa Mahmoud della segreteria del Partito democratico. (Rin)