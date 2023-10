Israele-Libano: militari israeliani, rimossa struttura in cemento a ridosso della linea blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito israeliano ha fatto sapere che, durante i lavori di ingegneria effettuati al confine con il Libano ieri, i militari hanno identificato una struttura di cemento che violava la "linea blu" - la linea di demarcazione fra i due Paesi - di 2-4 metri, vicino alla città settentrionale di Shtula. Lo riferiscono le forze di difesa israeliane (Idf), che hanno collaborato con i militari della forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil) per rimuovere la struttura. Stamattina la struttura è stata smantellata dall'esercito libanese, hanno aggiunto le Idf. Israele e Libano non hanno un confine formale, dal momento che Beirut non riconosce lo Stato ebraico. Tuttavia, rispettano in gran parte la "linea blu". (Res)