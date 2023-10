© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Visita inaugurale del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al mercato San Silverio. Roma, via Gregorio VII, angolo via San Silverio (ore 11)– Presentazione del "Concorso internazionale di progettazione degli interventi nell'area dei Fori Imperiali”. Interverranno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce. Roma, Musei Capitolini, Sala Pietro da Cortona, piazza del Campidoglio 1 (ore 12)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene all'apertura del convegno "Economia circolare e ristorazione veloce: raccolta e riciclo degli imballaggi cellulosici" organizzato dal Consorzio Comieco. Roma, Palazzo Ripetta, Salone Bernini, via di Ripetta 231 (ore 10) (segue) (Rer)