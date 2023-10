© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Manifestazione di Fridays for future. Roma, piazza della Repubblica (ore 9:30)- Concerto benefico della Croce Rossa Italiana organizzato con RealLife Television a favore dei centri e sportelli della Cri per aiutare le donne vittime di violenza. Saranno presenti il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Roma, Auditorium Parco della Musica, foyer Archeologia (ore 19)- Convegno dal titolo "Economia circolare e ristorazione veloce: raccolta e riciclo degli imballaggi cellulosici" organizzato dal Consorzio Comieco. interverranno, tra gli altri, Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura Ambiente e Ciclo dei Rifiuti del Comune di Roma, Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco, Antonello Antonicelli, Coordinatore tecnico-scientifico Anci, e Stefano Ciafani, presidente Legambiente. Roma, Palazzo Ripetta, Salone Bernini, via di Ripetta 231 (ore 10) (Rer)