Campi Flegrei: Musumeci, passiamo da emergenza a seria prevenzione

- L'obiettivo del governo “è quello di continuare a lavorare sempre meglio per le emergenze, ma al tempo stesso di passare finalmente a una seria prevenzione”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri. “Oltre che la risposta alle emergenze, conviene intervenire laddove possibile per evitare che l'emergenza assuma contorni e proporzioni diverse”, ha spiegato.(Rin)