© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cdm “abbiamo approntato una risorsa finanziaria di un milione, come ha chiesto l’Ambasciata dell’Armenia, per l’esodo dei 100 mila rifugiati che sono entrati in quel Paese dopo aver abbandonato l’area del Nagorno-Karabakh”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri.(Rin)